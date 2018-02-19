Обвинение просит суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы

В понедельник в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны начались прения по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В рамках слушания прокурор Алибек Айтжанов заявил, что вина главного подсудимого полностью доказана, и попросил приговорить его к 12 годам лишения свободы.

«На основании изложенного предлагается признать виновным Бишимбаева Куандыка Валихановича в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.3, ст. 189 ч.4 п.2, ст. 366 ч.4 УК РК и назначить наказание по ст. 28. ч.3, ст.189 ч. 4 п.2 в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях. По ст. 366 ч.4 назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях. На основании ст. 58 ч.3 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого более строгим, окончательно определить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях», - сказал Айтжанов.

По словам прокурора, Бишимбаев должен отбывать наказание в соответствии со ст. 46 ч.5 п.3 Уголовного кодекса, в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, в соответствии со ст. 49 УК необходимо внести представление президенту о лишении бывшего министра государственной награды – ордена «Курмет.

Брата Бишимбаева – Султана Нурлыбек прокурор попросил признать виновным по ст.28 ч.5, ст. 366 ч.4 УК РК и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в соответствии с ст. 46 ч.5 п.3 в учреждении исправительной системы максимальной безопасности.

Бывшему председателю правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бахыту Жаксыбаеву и его заместителю Аслану Джакупову Айталиев прокурор попросил назначить по два года шесть месяцев лишения свободы, управляющему директору АО «Байтерек DEVELOPMENT» Дельруху Анарбай, с учетом рецидива – три года лишения свободы, бывшему директору департамента – Бауыржану Айтимбетову – два года пять месяцев лишения свободы.

В целом гособвинение попросило назначить различные сроки – до шести лет ограничения свободы - остальным участникам процесса.

Напомним, о задержании экс-министра национальной экономики Нацбюро по противодействию коррупции сообщило 10 января 2017 года. В отставку Бишимбаев был отправлен в конце декабря 2016 года. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору по ст. 366 ч.4 (получение взятки) и 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана. Более подробно об эпизодах Бишимбаева Vласть писала ранее.