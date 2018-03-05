Президент поручил парламенту и правительству проработать механизмы реализации пяти новых социальных инициатив

«Поручаю правительству, Нацбанку детально проработать механизмы их реализации (пяти новых инициатив - V). Прошу депутатов парламента своевременно внести необходимые изменения в законодательство, если это необходимо. Учитывая абсолютную значимость этих инициатив, требуется широкое обсуждение подходов по их эффективной реализации. Также важно провести подробную разъяснительную работу, чтобы все население приняло участие в этой работе. Партия «Нур Отан» возьмет под контроль исполнение этих важных для народа мер повсеместно, по всей стране, по всем населенным пунктам, городам, областям», - сказал Назарбаев в понедельник в ходе совместного заседания палат парламента.

Он подчеркнул, что сегодня Казахстан имеет силы, средства и возможности, чтобы осуществить новые социальные проекты. Более того, реализация пяти этих инициатив позволит создать новые рабочие места, будет способствовать дальнейшему росту экономики нашей страны.

«Новые меры государства станут ощутимыми для всех казахстанцев, для всех граждан нашей страны. Общество получит новую возможность планировать будущее, прочно связав свою судьбу с нашей страной. Считаю, что необходимо закрепить эту программу законодательно. Реализация программы наполнит конституционную норму о социальном государстве новым конкретным содержанием», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в современных глобальных условиях, национальное единство – это социальное единство состоявшегося государства, это - социальное государство. Президент выразил уверенность, что «вместе мы обязательно сформируем реалистичную прагматичную казахстанскую модель социального государства национального благополучия».

«Уважаемые казахстанцы, сегодняшние инициативы могут быть успешно реализованы только при единстве народа и стабильности общества. За 26 лет независимости мы придерживались этого правила и покорили многие высоты. А единство народа, в первую очередь, это единство казахов. Чтобы быть в числе наиболее развитых стран мира, единство и согласие необходимо, прежде всего, нам самим - казахам», - добавил Назарбаев.

Он также выразил благодарность, что на протяжении долгих лет народ Казахстана поддерживает президента и его политику.

«Я выражаю благодарность и признательность народу за это. Для того, чтобы приумножить наши достижения и укрепить нашу независимость, нам нужна нерушимая сплоченность. Если мы сумеем сохранить наше единство, как зеницу ока, то не будет никакой угрозы для нашей мирной жизни. Я об этом сегодня говорю, поскольку мы живем в нестабильное время. Наши предки, наш народ, пережил многое. И сейчас обстановка нестабильная, и мы не знаем, что нас ждет в будущем», - признал глава государства.

«Для выполнения этих задач нам необходимо всем работать и на местах, и на центральном уровне, совместно и парламенту, и правительству продумать и начать реализовывать все эти инициативы. С улучшением благосостояния населения, с ростом экономики и мы все направляем на улучшение благосостояния населения. Эта тенденция будет продолжаться в будущем и, будем считать, что это только начало», - заключил Назарбаев.