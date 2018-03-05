Президент пообещал делать все для того, чтобы казахстанцы уверенно смотрели в будущее
Назарбаев поблагодарил казахстанцев за поддержку
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В понедельник в ходе совместного заседания палат парламента президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что работал, работает и будет работать для того, чтобы казахстанцы могли уверенно смотреть в будущее. Именно этим он объяснил пять новых социальных инициатив.

«Вместе мы прошли очень сложные времена. Я благодарен нашему народу, который всегда поддерживал меня в решающие моменты за нашу независимость. Мы хорошо помним, что на всех прошедших президентских выборах народ единодушно поддерживал и избирал меня. Это самая высшая награда для меня. Именно это придавало силы в работе», - заявил Назарбаев.

Он также подчеркнул: «Я работал, работаю и буду работать над тем, чтобы наш народ уверенно смотрел в завтрашний день. Именно поэтому сегодня в парламенте я обращаюсь к народу с новыми социальными инициативами».

Глава государства объяснил, что давно обдумывал этот шаг, однако для этого необходимо было накопить силы и средства.

«Время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшему социального единства нашего общества и сделать это через масштабные социальные проекты», - резюмировал глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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