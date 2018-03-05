Строительство стекольного завода в Кызылорде может быть завершено до конца 2018 года

Строительство стекольного завода в Кызылорде может быть завершено уже к концу 2018 года. Правда, при условии, что все работы будут выполняться в графику, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций управляющий директор, член правления АО «Банк развития Казахстана» Думан Аубакиров.

«В августе 2017 года между нашим заемщиком «Orda Glass Ltd» и китайской компанией был подписан договор подряда, привлечены субподрядные организации и в декабре проведена работа по мобилизации рабочих сил. В настоящее время начинается работа на объекте. Если говорить о дополнительной сумме: выделении или потребности в дополнительной сумме – то данный вопрос не поднимается. По графику, если будут соблюдаться все актуализированные графики, то строительство, где-то до конца 2018 года мы должны завершить проект», - заявил Аубакиров.

В свою очередь председатель правления БРК Болат Жамишев объяснил: «Для того, чтобы китайские инвесторы зашли как акционеры, необходимо согласие всех кредиторов. Есть компания, которая хочет продать китайским инвесторам акции, и есть еще один акционер американская «Стюарт Инжиниринг», владеющая 20 процентами доли в «Orda Glass Ltd». У них есть очень много вопросов по вхождению китайских инвесторов в этот проект».

По его словам, в настоящее время аким области, холдинг «Байтрек» и БРК, как кредиторы, пытаются «ускорить нахождение приемлемых решений между акционерами».

«Но это процесс, которым сложно управлять, - подчеркнул Жамишев. – Поэтому, в настоящее время, по сути, реализуется в той части, в какой китайский подрядчик зашел вместо казахстанского. И по этому объему работы идут, а по основному объему необходимо, чтобы определились между собой акционеры. Но пока никаких вопросов об участниках проекта к банку, в том числе в части какого-то финансирования никто не поднимает, мы ждем результатов переговоров».

Строительство стекольного завода должно было завершиться в 2017 году. Однако, стройка была приостановлена в связи с уголовным делом в отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще 22 человека, в числе которых и подрядчики по данному проекту.