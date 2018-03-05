Учения пройдут сегодня ночью
Антитеррористические учения проведут на вокзале «Нурлы Жол» в Астане
Фотография с сайта zaleskiy.com

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Сегодня в полночь на вокзале «Нұрлы Жол» проведут антитеррористические учения, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом. В этой связи будет перекрыто несколько улиц.

«6 марта текущего года в период с 00 часов 00 минут по 04 часов 00 минут столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории нового железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол» проводится плановое антитеррористическое учение», - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств
оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на
террористические проявления на объектах транспорта.

«В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности», - заверяют в штабе.

Кроме того, предупреждают в оперативном штабе, в период учения будет перекрыто движение автотранспорта в районе вокзала на пересечении улиц Байтурсынова, Нажимеденова, А 62 и А 82.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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