Поправки в законодательство по пяти президентским инициативам должны быть разработаны до конца марта

Правительство Казахстана должно в недельный срок разработать дорожную карту по реализации пяти новых президентских инициатив, определить ответственных, и уже 13 марта - на следующем заседании, озвучить пошаговый план. А вот законодательные инициативы должны быть готовы до конца марта с тем, чтобы до конца сессии парламент успел принять необходимые поправки, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Также он определил ответственных по каждому направлению.

«Заинтересованным госорганам поручаю оперативно разработать необходимые законодательные изменения до конца марта. Данная работа должна завершиться в рамках работы летней сессии парламента. Они ждут данные законопроекты. Также министерству национальной экономики совместно с госорганами, Национальным банком в недельный срок разработать детальную дорожную карту по пяти направлениям, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей. На следующем заседании правительства, 13 марта, заслушаем ответственных по своим направлениям», - поручил Сагинтаев.

Говоря более детально о президентских инициативах, премьер-министр определил ответственных по каждому направлению. В частности, Национальному банку необходимо разработать программу доступного ипотечного кредитования «7-20-25». Министерствам по инвестициям и развитию, национальной экономики, финансов и холдингу «Байтерек» необходимо подключиться к данной работе.

«Реализация новой ипотечной программы придаст дополнительный импульс жилищному строительству и смежным отраслям. Поэтому надо активнее привлекать отечественных производителей строительных материалов, металлоконструкций и других обрабатывающих секторов. Ответственный по ипотечной программе - Нацбанк, от правительства - министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Контроль за Аскаром Узакпаевичем (Маминым – первый вице-премьер - V)», - заявил Сагинтаев.

По второй инициативе – снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат малооплачиваемых работников, министерству национальной экономики совместно с министерствами финансов, труда и социальной защиты населения необходимо обеспечить введение с 1 января 2019 года пониженной ставки индивидуального подоходного налога в размере 1% для работников с заработной платой менее 25 МРП в месяц.

«Необходимо обеспечить направление высвобождаемых средств на повышение зарплат этих работников. Также необходимо изучить возможность внедрения прогрессивной шкалы начисления подоходного налога и внести конкретные предложения до 1 июля текущего года. Ответственный - министр национальной экономики Тимур Сулейменов», - подчеркнул премьер.

В рамках третьей инициативы – повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи, министерству образования и науки совместно с министерством труда и социальной защиты населения, национальной экономики, финансов, акимами регионов, на основе анализа потребности в специалистах новой экономики, необходимо доработать с учетом поручений главы государства проект постановления «Об утверждении государственного образовательного заказа на 2018-2021 учебные годы на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием».

«Проект должен предусматривать увеличение количества грантов на 20 тысяч, а также повышение их стоимости по техническим и сельскохозяйственным специальностям, до уровня грантов в национальных вузах. Министерству образования совместно с министерствами финансов и национальной экономики учесть данные вопросы при уточнении республиканского бюджета. Также поручаю совместно с министерствами нацэкономики, финансов, по инвестициям и развитию, акимами регионов проработать механизмы и начать в этом году работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП, обеспечив до конца 2022 года введение не менее 75 тысяч дополнительных мест. Ответственный – министр образования Ерлан Сагадиев, Ерболат Аскарбекович, контроль за вами», - продолжил раздавать поручения Сагинтаев.

По расширению микрокредивания - в рамках проводимой работы по продуктивной занятости и развитию массового предпринимательства, министерством труда и социальной защиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, финансов и НПП «Атамекен» поручено учесть выделение 20 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета на текущий год, а также внести предложения по дальнейшему распределению средств и условия для микрокредитованию, особенно на селе. Ответственная за это министр труда и соцзащиты Мадина Абылкасымова.

Что касается газификации страны, Сагинтаев поручил министерству энергетики, финансов, национальной экономики, по инвестициям и развитию, акиматам соответствующих регионов совместно с фондом «Самрук-Казына» и холдингом «Байтерек» в недельный срок создать рабочую группу и проработать вопрос финансирования газопровода «Сарыарка» по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, в том числе путем привлечения соответствующих средств от международных финансовых институтов.

«Ответственный – министр энергетики Канат Бозумбаев. Аскар Узакпаевич, контроль за вами», - заключил Сагинтаев.