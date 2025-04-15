ЕАБР инвестирует в модернизацию энергетических объектов в Казахстане

Всего банк вложит в страну более $1 млрд
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Они обсудили итоги сотрудничества и планы на 2025 год.
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