ЕАБР инвестирует в модернизацию энергетических объектов в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Они обсудили итоги сотрудничества и планы на 2025 год.

В 2024 году объем инвестиций ЕАБР в экономику Казахстана составил $1,4 млрд, а доля казахстанских проектов в портфеле ЕАБР достигла 60%.

В этом году банк планирует инвестировать более $1 млрд в модернизацию энергетических объектов, в возобновляемые источники энергии, в развитие транспорта и логистики, в реконструкцию дорог республиканского значения, в инфраструктурные объекты, в промышленность и цифровые технологии. А всего на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше $4,5 млрд.

Также Подгузов подчеркнул, что ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций.

Токаев в свою очередь подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с ЕАБР.