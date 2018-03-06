Казахстан завершил программу по борьбе с терроризмом, начатую в 2013 году
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​Почти 40 терактов предотвратили спецслужбы в Казахстане с 2013 года - КНБ
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Почти 40 терактов предотвратили спецслужбы в Казахстане с 2013 года, сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбеков.

«Совершенствование межведомственного взаимодействия и контрразведывательной деятельности способствовали предотвращению с 2013 года 38 террористических актов», – сказал Билисбеков в ходе заседания правительства.

По его словам, «до 40% повышена доля объектов, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищённости». «Не все руководители и собственники объектов смогли вовремя и в полном объеме изыскать средства на указанные цели», – сказал Билисбеков.

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