2 млн. человек может затронуть снижение налогов с 2019 года

Около двух миллионов человек в Казахстане зарабатывают не более 25 МРП (1 МРП – 2 405 тенге - V) и, соответственно, они получат налоговое послабление в рамках новых инициатив президента. По подсчетам журналистов, если брать максимальную зарплату в размере 60 125 тенге, то максимальная прибавка получится в размере 5-6 тысяч тенге. На это в среду в ходе брифинга в правительстве вице-министр труда и социальной защиты заявил, что считает это «хорошей дополнительной «премией».

«По налогам мы видим, таких людей, у которых заработная плата является 25 МРП и ниже, у нас около 2 млн человек в Казахстане. И мы видим в каких направлениях, в каких отраслях. Мы думаем, что это очень серьезная помощь, как для работодателя, так и для работника», - заявил Альтаев.

Он напомнил, что в рамках поручения президента, налоги для такой категории граждан будут снижены в 10 раз и составят 1%. Высвободившиеся же 9% работодатель обязан будет направить на повышения зарплат этим же работникам.

«Конечно, сейчас я пока не могу сказать, что это такая-то определенная сумма, потому что в разных ситуациях она будет разная, в зависимости от его заработной платы, - ответил Альтаев на расчеты журналистов. - И я не скажу, что это совсем незначительная сумма, потому что для тех людей, которые получают зарплату 25 МРП и ниже, для них любая сумма, она существенная», - подчеркнул он.

«Любая сумма, пусть даже это 6 тысяч или 5 тысяч тенге, она для них – хорошая помощь, хорошая дополнительная «премия» для каждого человека, который ее получит. Потому что особенно те, кто находится на селе, это довольно-таки хорошие дополнительные деньги для них. Поэтому такая помощь, мы думаем, она нужна. И, наверно, дальше мы эту работу будем продолжать для того, чтобы вообще дифференцировать налоговую нагрузку на тех, кто работает в малом бизнесе, для тех, кто оплачивает не совсем высокую зарплату», - заключил вице-министр.