В воскресенье и понедельник в этих регионах ожидаются дожди
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Службы ЧС предупреждают об опасности паводков в Алматы и на юге страны
Фото Жанары Каримовой

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил об угрозе паводков в ближайшие дни.

«В период 11-12 марта в связи с прогнозом дождей на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и в городе Алматы ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока», - говорится в сообщении ДЧС.

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