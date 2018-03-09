Службы ЧС предупреждают об опасности паводков в Алматы и на юге страны

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил об угрозе паводков в ближайшие дни.

«В период 11-12 марта в связи с прогнозом дождей на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и в городе Алматы ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока», - говорится в сообщении ДЧС.