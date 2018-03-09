Службы ЧС предупреждают об опасности паводков в Алматы и на юге страны

В воскресенье и понедельник в этих регионах ожидаются дожди
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил об угрозе паводков в ближайшие дни.
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