Lufthansa и Эйр Астана обеспечат авиасообщение между Франкфуртом и Атырау

Эйр Астана с 26 марта 2018 года начнет выполнять рейс между Атырау и Франкфуртом по понедельникам и пятницам на самолете Airbus A321 в соответствии с кодшеринговым соглашением с Lufthansa. Продолжительность полета составит 5 часов, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям национального перевозчика.

В пресс-релизе подчеркивается, что с момента заключения кодшерингового соглашения в марте прошлого года между Астаной и Франкфуртом «Эйр Астана» перевела свои рейсы в Терминал-1 во Франкфурте, что сократило время на стыковки между двумя авиакомпаниями.

Рейс Атырау-Франкфурт - это третий маршрут, соединяющий Франкфурт и Казахстан, в дополнение к ежедневному рейсу из Астаны и еженедельному рейсу из Уральска. Пассажирам также доступны еще семь рейсов в неделю между Алматы и Франкфуртом, выполняемым авиакомпанией Lufthansa в рамках кодшерингового соглашения, сообщает авиакомпания.