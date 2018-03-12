Скончался Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель Московского Художественного театра им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Агентство пишет, что о госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких несмотря на улучшение состояния на Новый год. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.

Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит». В общей сложности, на его счету более 120 фильмов.

Его голосами говорят героев мультфильмов — знаменитый кот Матроскин из «Простоквашино», пёс Барбос из картины «Шарик в гостях у Барбоса», а в мульфильме «О рыбаке и рыбке» Олег Павлович озвучил всех персонажей.