Правительство утвердило дорожную карту по реализации пяти инициатив президента

Во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил на одобрение кабинета министров дорожную карту по реализации пяти инициатив президента.

«Первое направление «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Основным исполнителем по данному направлению является Национальный банк. Со стороны правительства – министерство по инвестициям и развитию. Основные мероприятия касаются утверждения Программы «7 – 20 – 25» и изменений в нормативные правовые акты для ее реализации. До июля будет создана специальная дочерняя организация для выкупа ипотечных кредитов. Кроме того, планируется рассмотреть увеличение финансирования программы «Нұрлы жер» в размере 20 млрд. тенге в год и внесение коррективов в нее с учетом норм Программы «7 – 20 – 25», - сообщил Сулейменов.

По второму направлению - «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников» основным исполнителем является министерство национальной экономки.

«В рамках данного направления планируется выработать предложения по изменению норм налогового законодательства. Будет проработан вопрос снижения размера индивидуального подоходного налога работникам с низким размером заработной платы. Планируется рассмотреть порядок обложения и механизм администрирования ИПН. Кроме того, будут изучены возможности внедрения прогрессивной шкалы ИПН. Мероприятия будут завершены в августе. Однако внедрение нового механизма вступит в силу с 1 января 2019 года в связи с началом нового налогового периода», - проинформировал министр.

Ответственным за третье направление «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи» назначено министерство образования и науки. Здесь в рамках уточнения бюджета увеличить государственные образовательные заказы с упором на технические специальности. Будут проработаны вопросы по развитию инфраструктуры системы образования.

«К апрелю будут разработаны проекты постановлений правительства для увеличения грантов по техническим и сельскохозяйственным специальностям. Планируется определить механизмы и разработать законодательные поправки по строительству общежитий на принципах государственно-частного партнёрства. До конца мая акимами будут определены земельные участки вблизи территорий вузов и колледжей для строительства общежитий и подведены инженерные коммуникации», - рассказал о сроках Сулейменов.

Министерство труда и социальной защиты, по словам главы Миннацэкономики будет отвечать за реализацию четвертого направления «Расширение микрокредитования». По линии данного направления в мае планируется внести коррективы в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

«Изменения будут направлены на увеличение финансирования микрокредитования в городах и сельской местности и содействие развитию предпринимательства. Будут выработаны механизмы предоставления микрокредитов на реализацию проектов по якорным кооперациям вокруг крупных сельхозпредприятий. Кроме того, планируется выработать подходы финансирования микрофинансовых организаций на беззалоговой основе», - отметил министр.

В целом, по информации Сулейменова, дорожная карта состоит из 35 мероприятий. В части законодательного обеспечения предусматриваются изменения в три кодекса, 12 законов, 6 постановлений правительства и три постановления правления Национального банка. Также планируется принять ряд приказов министров и постановлений акиматов.

«После утверждения предлагаемой дорожной карты центральными и местными исполнительными органами будет незамедлительно начата реализация социальных проектов главы государства», - заверил глава Миннацэкономики.