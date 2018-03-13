«Жилстройсбербанк» пересмотрит условия выдачи ипотечных займов

В апреле этого года министерство по инвестициям и развитию намерено внести поправки в программу «Нурлы Жол» с учетом разрабатываемой новой программы дешевых ипотечных займов «7-20-25», сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава профильного ведомства Женис Касымбек. Кроме того, по его словам, будут пересмотрены параметры выдачи жилищных займов «Жилстройсбербанком».

«Наше министерство является исполнителем по двум пунктам дорожной карты. С учётом разрабатываемых Национальным банком механизмов, нами в апреле будут внесены изменения в программу «Нурлы жол». Они будут предусматривать нормы по эффективной реализации программы «7-20-25». В частности, нормы по увеличению объёмов строительства жилья, также пересмотру параметров выдачи жилищных займов «Жилстройсбербанка», - сообщил Касымбек.

Кроме того, для подготовки площадок частным застройщикам, министерством предлагается рассмотреть вопросы финансирования строительства инженерных коммуникаций.

«Наше министерство является исполнителем и по остальным двум направлениям. Немного хочу остановиться на этих вопросах. Это улучшение условий проживания студенческой молодёжи в общежитиях. Министерство является соипсолнителем по дорожной карте. Нами разработаны типовые проекты 5-7 этажных общежитий по пяти климатическим подрайонам. Электронный вариант утверждённых типовых проектов общежитий передан местным исполнительным органам для реализации. Необходимая документация будет предоставлена министерству образования и науки», - также проинформировал Ксымбек.