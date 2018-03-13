Регулярные рейсы казахстанских авиакомпаний могут сорваться из-за новых правил импорта авиатоплива. Air Astana, Qazaq Air и Bek Air уже были оштрафованы на 25 млрд тенге за непредоставление сопроводительных накладных на импортируемое топливо, сообщает пресс-служба Qazaq Air.

По причине ограниченного производства авиатоплива отечественными НПЗ, авиакомпании Казахстана докупают недостающие объёмы через нерегулярные импортные поставки. Несмотря на сохраняющиеся перебои в обеспечении перевозчиков казахстанским авиатопливом, с 1 июля 2016 года министерством финансов была законодательно закреплена норма о предоставлении всеми субъектами рынка сопроводительных накладных на импортируемое авиатопливо. Она стала дополнением к самим отчётам по импорту топлива.

«Однако правоприменительная практика этого решения сопровождена рядом административных проблем и не лишена правовых коллизий. Так, для сдачи указанных накладных всем импортёрам топлива нужно быть зарегистрированным в качестве реализаторов нефтепродуктов. Для авиакомпаний, являющихся конечным потребителем топлива и не имеющих возможности и даже намерения перепродавать авиакеросин, такая процедура представляется весьма сложной. В то же время за неисполнение этой нормы в отношении юридического лица помимо крупного штрафа по усмотрению суда может также применяться и конфискация ввезённого и незадекларированного авиатоплива», - говорится в сообщении Qazaq Air.

В компании отмечают, что помимо регулярных экологических отчетов об израсходованном керосине, авиакомпании также предоставляют отчеты об импортируемом авиатопливе в налоговые органы и «исправно исполняют налоговые обязательства перед государством, что подтверждает отсутствие намерения или умысла авиакомпаний скрыть объем импорта».

Авиаперевозчики настаивают, что они не причинили ущерб государству и вместе с тем считают решение судов первой инстанции о конфискации авиатоплива или его стоимости чрезмерно жёстким. «Исполнение этого решения суда ставит под угрозу выполнение регулярных рейсов авиакомпаний, что противоречит интересам развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан», - заявили в Qazaq Air.