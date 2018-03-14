Скончался Стивен Хокинг

«Стивен У. Хокинг, британский физик-теоретик, который преодолел разрушительное неврологическое заболевание, чтобы исследовать величайшие тайны космоса и стал всемирно известным символом силы человеческого разума, умер», - цитирует Washington Post представителя семьи ученого.

Хокинг родился 8 января 1942 в Оксфорде. Он окончил Оксфордский университет в 1962 году, позже в 1966 году в колледже Тринити-холл Кембриджского университета получил степень Ph.D. Стивен Хокинг работал исследователем в колледже Гонвил и Киз, в нескольких институтах. В 1974—1975 был стипендиатом в Калифорнийском технологическом институте. В 1974 году Хокинг стал членом Лондонского королевского общества, в 1979 стал Лукасовским профессором Кембриджского университета. Эту должность он занимал до 2009 года.

Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение Хокинга по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

С 21-летнего возраста Хокинг страдал от дегенеративной болезни моторных нейронов, сходной с боковым склерозом амиотрофики, или болезнью Лу Герига. Болезнь привела к параличу, позже в 1985 году Стивен Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление лёгких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить.