Омбудсмен взял под контроль дело о насилии над 7-летним мальчиком в Южном Казахстане

Уполномоченный по правам человека в Казахстане взял под контроль ситуацию, связанную с изнасилованием семилетнего мальчика в Южно-Казахстанской области, сообщает Казинформ .

«Омбудсмен Аскар Шакиров выразил обеспокоенность длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего. Ситуация взята омбудсменом под контроль», - говорится в сообщении

Соответствующие официальные запросы направлены в генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и комитет по охране прав детей министерства образования и науки для принятия всесторонних мер реагирования.

«Важным представляется также вопрос оказания пострадавшему ребенку необходимой помощи из-за нарушения его физического и психоэмоционального состояния», - отметили в пресс-службе омбудсмена.

Ранее портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком учениками старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Новость вызвала большой общественный резонанс. По данным издания, ребенка неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников. Однако как отмечает издание, «правоохранители не спешили заводить уголовное дело».

На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

Накануне вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова прокомментировала информацию об избиении и изнасиловании ребенка. «Факты не подтвердились. Экспертиза была проведена, мальчика не насиловали», - сообщила она.