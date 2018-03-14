Пассажирский поезд запустят по маршруту Самарканд - Астана в апреле

В Астане состоялось 17-ое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном с участием сопредседателей комиссии - первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова, сообщает Казинформ .

В ходе заседания стороны отметили высокую динамику роста взаимной торговли. Товарооборот между странами в 2017 году составил $2 млрд., что на 31,2% выше по сравнению с 2016 годом.

С учетом динамики развития торгово-экономического сотрудничества стороны договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до $3 млрд. в 2018 году и до $5 млрд. к 2020 году.

По данным агентства, особое внимание уделено проведению Года Узбекистана в Казахстане. Запланировано проведение более 200 мероприятий в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной области.

Стороны договорились рассмотреть возможность строительства международного Центра приграничного сотрудничества, транспортно-логистического центра (Сухого порта) на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана.

Также в ходе заседания стороны договорились, что с апреля текущего года будут действовать регулярные железнодорожные пассажирские поезда, следующие по маршруту Самарканд-Астана.

Кроме того обсуждены вопросы водного сотрудничества. Уполномоченным органам Казахстана и Узбекистана поручено продолжить работу по исполнению мероприятий «Дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между Казахстаном и Узбекистаном».

В рамках заседания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в газовой отрасли. Достигнута договоренность продолжить совместную работу по созданию технической возможности для транзитных поставок казахстанского газа через территорию Узбекистана на юг Казахстана. В целях реализации достигнутых договоренностей до 1 сентября 2018 года ожидается подписание соответствующего соглашения. Также стороны выразили намерение исполнить обязательства по поставкам узбекского газа в рамках своп операций.

По итогам заседания подписаны протокол и план мероприятий по проведению «Года Узбекистана в Казахстане», а также ряд торгово-экономических соглашений.