В Якутске из вылетавшего самолета выпало золото

В четверг при вылете из аэропорта Якутска у Ан-12 воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение вернуться в Якутск, однако по дороге потерял часть ценного груза, сообщает РБК .

По данным аэропорта Якутска, при взлете у грузового самолета АН-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

В данный момент проводится проверка причин инцидента.

Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, самолет перевозил драгметаллы (9 тонн золота) и бриллианты. Часть груза в результате инцидента оказалась на летном поле. Силовики оцепили территорию, в аэропорту установлен усиленный контроль полиции. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган в 12 км от города.

В России в 2017 году было добыто 255 тонн золота, в том числе 24 тонн — в Якутии. Добычу золота в этом регионе ведут более 60 предприятий.