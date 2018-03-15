​Сенатор предложил вновь создать Агентство стратегического планирования

Сенатор Даурен Адильбеков предложил создать Агентство стратегического планирования. Во время круглого стола по вопросам предварительной оценки проекта республиканского бюджета он заявил, что подобное ведомство существовало в 1997 году и занималось разработкой стратегии «Казахстан 2030», сообщает МИА «Казинформ».

«Они осуществляли контроль, анализ, выработку рекомендаций главе государства, правительству, министерствам. Благодаря этому институту мы успешно выполнили основные задачи 2030. Учитывая занятость министерства национальной экономики, нет ли предложений вернуться и создать такое агентство, чтобы нам не упустить стратегию 2050 на начальном этапе?», - заявил Адильбеков.

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов пояснил, что создание госоргана вне компетенции министерства, но указал на необходимость мониторинга выполнения «Стратегии-2050»: «Мониторинг проводят министерства, и оценка окончательная происходит в Администрации Президента в соответствующих структурах. Надо ли выделять отдельный госорган, это надо решать, может быть, после того, как выработаем схему».

Вместе с этим вице-министр отметил, что в Казахстане необходимо создать орган, контролирующий распределение бюджетных средств исходя из приоритетов государства. «Денег всегда мало. Допустим, Минсельхоз подаёт заявку на 10 млрд на какие-то проекты, налоговая служба тоже подаёт 10 млрд на строительство здания для обслуживания населения. Минфин говорит: вам надо 20 млрд, у меня есть только 10. И происходит следующее: 5 млрд Минсельхозу и 5 млрд - налоговой. И они корректируют свои стратегические планы. Но должно быть следующее. Нужен какой-то орган, я пока не знаю, какой, который бы сказал, что лучше все 10 млрд отдать Минсельхозу, а налоговой службе - не строить, или наоборот», - пояснил Даленов.