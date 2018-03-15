​Минфин предложил пересмотреть предварительную оценку республиканского бюджета

Министерство финансов предлагает пересмотреть подходы к предварительной оценке республиканского бюджета. К нынешнему процессу вице-министр финансов Татьяна Савельева предложила добавить два этапа – анализ проекта бюджета до одобрения правительством и после его окончательного утверждения парламентом, сообщает МИА «Казинформ».

«Учитывая мировую нестабильность и необходимость ориентироваться больше на внутренние резервы роста, необходима выработка новых подходов по реализации любых новых инициатив, предполагающих влияние на бюджет и Национальный фонд», - пояснила Савельева во время круглого стола по вопросам предварительной оценки проекта республиканского бюджета.

Вице-министр считает необходимым усилить взаимодействие министерства финансов, министерства национальной экономики и Счетного комитета, как в вопросах обмена информации, так и в процессе предварительной оценки проектов республиканского бюджета: «В этом вопросе взаимное понимание уже достигнуто и для того, чтобы обеспечить качественную обратную связь Правительства со Счетным комитетом в части учета в проекте бюджета рекомендаций Счетного комитета предлагается рассмотреть возможность пересмотра механизма проведения предварительной оценки через внедрение двухэтапного процесса».

По словам Савельевой, первый этап будет включать в себя подготовку до 1 июля предварительных заключений на основании лимитов по расходам. «Наличие результатов предварительной оценки до одобрения правительством проекта бюджета повысит эффективность принимаемых решений по управлению государственными финансами на этапе планирования бюджета и позволит скорректировать проект с учётом рекомендаций Счётного комитета», - уточнила Савельева.

Второй этап, как отметила вице-министр, будет включать подготовку заключения на проект закона о республиканском бюджете по основным направлениям его расходов, внесённого в Парламент в сентябре. «Реализация второго этапа позволит подготовить заключение на актуальную версию проекта и оценить на сколько учтены рекомендации Счётного комитета к лимитам. При этом, в целом важно осуществлять оценку не столько на основании бюджетных заявок, сколько на основании стратегических планов и бюджетных программ и при осуществлении контроля сфокусировать внимание на степени достижения запланированных результатов и эффективности расходов», - резюмировала Савельева.