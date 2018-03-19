Назарбаев поздравил Си Цзиньпина и Путина с переизбранием

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, а Владимира Путина - с избранием на пост президента Российской Федерации, сообщает Акорда.

Президент отметил, что переизбрание Си Цзиньпина является высокой оценкой народом Китая его вклада в дело продвижения национальных интересов страны.

«Особое значение имеет наша личная дружба, основанная на доверии и взаимопонимании. Уверен, что наши отношения и совместная работа и в дальнейшем будут являться прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина», - говорится в телеграмме.

17 марта на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва депутаты единогласно избрали 64-летнего Си Цзиньпина председателем КНР.

В связи с победой Владимира Путина на выборах президент также отметил, что такие результаты являются свидетельством очередной высокой оценки народом России вклада Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

«Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества», - сказано в телеграмме.

По данным российской ЦИК, Владимир Путин получает 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.