Информатику в казахстанских школах будут преподавать с третьего класса

Министерство образования и науки в текущем году намерено внедрить предмет «информатика» с третьего класса, но параллельно прорабатывает вопрос введения его с первого класса. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа сообщил глава ведомства Ерлан Сагадиев.

«В странах ОЭСР основам программирования обучают с 1 класса. У нас предмет «Информатика» в школе изучается с 5 класса. А с этого года обучение начнется с третьего класса», - сообщил Сагадиев.

Вместе с тем, по его словам, будут актуализированы программы 5-11 классов, в части пересмотра языков программирования.

«Языки программирования быстро меняются, мы знаем об этом. Поэтому наши дети должны будут обучаться по последним новым программам», - объяснил министр.

Кроме того, заверил он, параллельно Минобразования «активно работает» с экспертами по внедрению предмета «информатика» с первого класса.

«Сейчас разрабатывается проект. Далее начнется широкое обсуждение с преподавательским корпусом и общественностью», - заключил Сагадиев.