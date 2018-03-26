Ввести мораторий на создание субъектов квазигоссектора во время приватизации предлагают депутаты

Депутаты от фракции «Ак жол» считают необходимым ввести в Казахстане мораторий на создание новых субъектов квазигосударственного сектора на время реализации программы приватизации. Как заявил во вторник в ходе правительственного часа в мажилисе депутат Азат Перуашев, только за прошлый год правительство продало 190 объектов, но за это же время создало 134.

«Первая приватизация, проведенная на заре независимости, помогла не только создать основу рыночной экономики, но и помогла государству выжить в тех непростых условиях с тем, что сократила издержки, затраты бюджета и перевела эти балансы в рыночные условия. Поэтому приватизацию фракция «Ак жол» поддерживает однозначно, и поставленный показатель достижения 15% госучастия – это очень хороший показатель, нам к нему необходимо двигаться. Вопрос другой – насколько это делается эффективно», - обратил внимание коллег Перуашев.

В качестве примера он привел показатели за прошлый год.

«За 2017 год, получается, приватизировано, продано 190 объектов на сумму 108 млрд тенге, но за этот же год комитетом антимонопольным предоставлено согласие на создание 134 новых субъектов квазигоссектора. Причем, не пишут на какую сумму. Мы продали 190 и 134 новых создаем. Что это за такая приватизация интересная?», - возмутился депутат.

Он также заявил о спорной приватизации ряда объектов, в частности, здравоохранения, которые «продают иногда по неадекватной стоимости». И, в то же время, пока продавали одни, создали 45 новых.

«Мы что одной рукой не знаем, что делаем другой? У меня вопрос к членам правительства: давайте уже разберемся, в конце концов, куда двигаемся? Я думаю, что, наверное, в рамках второй волны приватизации необходимо ввести мораторий на создание новых субъектов квазигоссектора, раз уж мы приватизируем то, что существует. Иначе получается, что мы вроде как с тем, чтобы снизить расходы бюджета, говорится, чтобы обеспечить поступление средств в Нацфонд, мы что-то передаем. И в то же время, что-то создаем. Но туда же тоже деньги закладываются. Какой смысл? Это что за такая интересная приватизация? Запрос о введении моратория о создании новых субъектов квазигоссектора наша фракция озвучила год назад, и считаем, что сейчас к этому вопросу надо вернуться», - предложил Перуашев.