​Основатель «МММ» Сергей Мавроди скончался от сердечного приступа – СМИ

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался от сердечного приступа в московской больнице, сообщают российские издания Московский Комсомолец и РБК. Источники РБК в МВД подтвердили эту информацию, отметив, что Мавроди был госпитализирован из своей квартиры на Комсомольском проспекте.

Мавроди — основатель акционерного общества «МММ», которое в 1990-х привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. Вкладчиками «МММ», купившими акции и так называемые билеты, были несколько миллионов человек. После краха пирамиды Мавроди, чтобы избежать заключения, избрался в Госдуму.

В апреле 2007 года суд приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием граждан». Потерпевшими по делу проходили более 10 тыс. человек, Мавроди назвал себя невиновным. Следствие оценило ущерб от деятельности «МММ» и связанных с ней структур в 1993 — 1995 годах в более чем 110 млн руб. На свободу Мавроди вышел в мае 2007 года, так как провел большую часть срока в СИЗО.

Против Мавроди также было возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке паспорта. В 2003 году его осудили на 1 год и 1 месяц.