Рассмотрение заявки Казахтелекома на приобретение 75% акций Kcell завершится в начале апреля

«Процедурный срок, который у нас установлен, это 8 апреля. В этот день мы ответим заявителю и соответственно, будем готовить пресс-релиз для прессы. На данный момент, так как мы находимся в процессе изучения заявки и дополнительных материалов, которые поступили, предварительное даже решение мы не можем озвучить», - сказал Сулейменов после правительственного часа в мажилисе.

Компания Kcell была зарегистрирована под названием ТОО «GSM Казахстан» в 1998 году. Крупным акционером компании стал Fintur Holdings B.V, при этом 49% принадлежало Казахтелекому. В конце 2011 года Казахтелеком продал свою часть бизнеса Fintur Holdings B. V.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания TeliaSonera заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку Евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В уставном капитале Kcell TeliaSonera присутствует через две дочерние компании: Sonera, которой принадлежит доля в 24%, и Fintur Holdings B.V, которой принадлежит 51% акций компании. Контрольный пакет Fintur Holdings BV принадлежит Telia Company (74%), которая была создана после слияния шведской Telia и финской Sonera. Остальные 26% принадлежат турецкому оператору Turkcell.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома.