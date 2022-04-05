Генпрокуратура и АФМ изучат вопрос возможного ущерба государству от сделки по продаже 24% акций Kcell

На заседании комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК генеральной прокуратуре и агентству финансового мониторинга предложено изучить вопрос возможного причиненного ущерба государству в результате сделки по продаже 24% АО «Кселл», сообщается на сайте главы правительства.

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос деятельности по сбору, обработке и передачи сведений о фискальных данных клиентов в налоговый орган.

«Чтобы стать оператором фискальных данных, необходимо иметь лицензию оператора международной и междугородней связи. Такие лицензии, например, есть у “Казахтелекома” и “Транстелекома”. Таким образом, мелким операторам приходится платить за лицензию вышеупомянутым компаниям, что не позволяет развиваться рынку в конкурентных условиях. На заседании комиссии предложено сделать данные лицензионные условия не обязательными, что позволит создать конкурентный рынок операторских услуг», - отмечается в сообщении.

Также было предложено провести анализ обоснованности тарифов АО «Транстелеком» касательно инженерной инфраструктуры для Центров обработки данных, а также продолжить работу по исключению эксклюзивного права компании, определенного в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Азербайджаном по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря в связи с затягиванием реализации достигнутых договоренностей.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерству цифрового развития провести переговоры с азербайджанской стороной по замене казахстанского оператора в рамках вышеуказанного совместного проекта.

Кроме того, на заседании комиссии было предложено проанализировать продажу долей АО «Транстелеком» частным лицам и возможное причинение ущерба государству при отчуждении.

Вместе с тем на заседании комиссии было отмечено, что «отдельные крупные операторы связи» не стимулируют развитие средних и малых провайдеров интернета, предоставляя им невыгодные условия.

«Существуют факты, когда из-за невыгодных условий дилерского договора, АО “Казахтелеком” препятствует стимулированию развития средних и мелких провайдеров интернета, что негативно отражается на развитии телекоммуникационного рынка и обеспечения населения доступом к телекоммуникационным услугам. Это, в свою очередь, препятствует развитию телекоммуникационного рынка и обеспечения населения доступом к интернету. Законодательное урегулирование цен доступа к сетям АО “Казахтелеком” и АО “Транстелеком” в селах для малых операторов связи и создание условий малым операторам для прокладки сетей по электрическим столбам позволит решить данную проблему», - указывается в сообщении.

В рамках предложений по совершенствованию механизма контроля качества связи будет усилен мониторинг и увеличатся суммы штрафов за предоставление некачественных услуг со 100 до 1000 МРП.