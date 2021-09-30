Банк не сообщил, какую долю в мобильном операторе приобрел и сумму покупки
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Jusan Bank приобрел неконтрольный пакет акций Kcell
ФОТО MEGA.KZ

Jusan Bank приобрел на Казахстанской фондовой бирже неконтрольный пакет акций сотового оператора Kcell, сообщает пресс-служба банка. При этом банк не раскрыл никаких деталей сделки: ее сумму и объем купленных акций - эти данные позднее могут быть обнародованы биржей.

«Приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора Kcell соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ. Данное приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов», - прокомментировал председатель правления Jusan Bank Айбек Кайып.

Акции были приобретены на открытых торгах KASE на свободной конкурсной основе, говорится в сообщении.

Этим утром "Казахтелеком", государственный оператор связи, владеющий контрольным пакетом Kcell, заявил, что выставил на биржу 24% мобильного оператора. Идет ли речь о приобретении всей этой доли Jusan Bank, к этому моменту неизвестно.

В сентябре несколько СМИ сообщали о том, что Jusan Bank может стать владельцем Kcell.

Jusan Bank в последние несколько лет поглотил три коммерческих банка в Казахстане, включая два входивших в первую десятку - Цеснабанк и АТФБанк. На минувшей неделе стало известно, что группа Jusan приобретает также находящийся в процессе санации банк в России.

Конечным бенефициаром группы Jusan через серию компаний является Фонд Нурсултана Назарбаева.

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