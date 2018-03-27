Терминообразовательный потенциал казахского языка разработает Минкультуры и спорта

Министерство культуры и спорта планирует разработать терминообразовательный потенциал казахского языка и принципы применения международных терминов. Для этого будет проанализирована терминообразовательная методика и методология отечественных и зарубежных ученых. Соответствующая комиссия уже проводит необходимую работу, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«В 2017 году Республиканской терминологической комиссией при Правительстве Республики Казахстан было утверждено 3 тысяч терминов, терминологический фонд казахского языка составляет около 21 тысяч терминов. Была создана терминологическая рабочая группа при Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. На заседании данной рабочей группы было обсуждено нынешнее состояние казахской терминологии, а также проанализированы принципы принятия международных терминов», - сообщил Мухамедиулы.

Вместе с этим, подчеркнул он, в соответствии с действующим законодательством, решения комиссии при правительстве носят рекомендательный характер. Также, по его словам, планируется приступить к проведению мониторинга всех терминов с языковой, качественной и функциональной точки зрения.

«В ходе выполнения этих работ, будет разработан терминообразовательный потенциал казахского языка и принципы применения международных терминов. Для этого будет проанализирована терминообразовательная методика и методология отечественных и зарубежных ученых», - проинформировал министр.