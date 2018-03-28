До 6 апреля парламентарии будут встречаться с населением
Ближайшую неделю депутаты мажилиса проведут в регионах

Тамара Вааль, Астана, Vласть

С сегодняшнего дня и вплоть до 6 апреля депутаты мажилиса парламента выедут в регионы, где проведут встречи со своими избирателями. Народные избранники расскажут казахстанцам суть новых пяти социальных инициатив, озвученных главой государства в начале марта, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилис спикер палаты Нурлан Нигматулин.

«С сегодняшнего дня по 6 апреля у нас планируется выезды в регионы. Главная наша цель – разъяснить населению основные моменты пяти социальных инициатив президента», - сказал Нигматулин.

Он также сообщил, что встречи депутатов с населением будут проходить не только в областных центрах и крупных городах. Основной акцент парламентарии сделают на отдаленные села, аулы и поселки.

«Наша задача – донести до каждого избирателя ключевые положения масштабных инициатив президента и наглядно показать, как будет реализована обращение главы государства. В том числе, и в плане законодательной поддержки», - подчеркнул председатель палаты.

После поездок в регионы, на следующем пленарном заседании, по информации Нигматулина, депутаты планируют взять в работу законопроекты, направленные на реализацию этих социальных инициатив.

«Работа предстоит большая, важная, поэтому я хочу пожелать всем нам активной и результативной работы», - заключил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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