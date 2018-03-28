Депутаты обеспокоены сделкой между «Казахтелекомом» и Kcell

Возможной монополизацией рынка мобильной связи и, как следствие, повышением тарифов для населения озаботились в среду депутаты. Мажилисмен Аскар Базарбаев сделал запрос на имя министра национальной экономики Тимура Сулейменова касательно покупки АО «Казахтелеком» 75% акций компании Kcell.

«Публикуемая информация свидетельствует о том, что количество пользовательских контрактов «Казахтелекома» после приобретения Kcell может достигнуть 17 млн, что превышает 65% от общего рынка. Монополия и экономическая концентрация в таких масштабах может привести к повышению тарифов для рядовых пользователей. «Казахтелеком» будет иметь реальную возможность диктовать рынку свои условия», - заявил Базарбай.

Он отметил, что по мнению специалистов, предоставление «Казахтелекому» согласия на приобретение 75% акций Kcell идет вразрез с политикой государства по антимонопольному регулированию.

«Учитывая общественный резонанс по рассматриваемой сделке, прошу предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты уполномоченным органом по недопущению ограничения конкуренции и возможном повышении тарифов для населения и других пользователей, а также по недопущению роста доли государства в экономике страны», - попросил депутат.