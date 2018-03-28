Почти 100 человек эвакуированы из-за подъема уровня воды в Иртыше

Утром уровень воды в реке Иртыш превысил норму, в результате с острова Полковничий города Семей эвакуировано 97 человек, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

По данным ведомства, людей разместили в двух местных гостиницах, шесть человек от эвакуации отказались.

«Сейчас все силы и средства местных исполнительных органов и спасательных подразделений направлены на возведение насыпи вдоль автомобильной дороги от “Орлиного гнезда” до “Биологического центра”. Для работ привлечены 35 человек и 10 единиц техники, в том числе крупногабаритная инженерная техника - погрузчики и самосвалы», - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники городского ДЧС проводят подворовой обход среди местного населения в поселке Восточный, ведутся разъяснительные беседы по действию на случай подтопления. Для исключения мародёрства выставлены посты УВД города Семей.