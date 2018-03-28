Почти 100 человек эвакуированы из-за подъема уровня воды в Иртыше

Утром уровень воды в реке Иртыш превысил норму, в результате
с острова Полковничий города Семей эвакуировано 97 человек, сообщает официальный
представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел
Руслан Иманкулов.
По данным ведомства, людей разместили в двух местных гостиницах, шесть человек от эвакуации отказались.
«Сейчас все силы и средства местных исполнительных органов и спасательных подразделений направлены на возведение насыпи вдоль автомобильной дороги от “Орлиного гнезда” до “Биологического центра”. Для работ привлечены 35 человек и 10 единиц техники, в том числе крупногабаритная инженерная техника - погрузчики и самосвалы», - говорится в распространенном сообщении.
Сотрудники городского ДЧС проводят подворовой обход среди местного населения в поселке Восточный, ведутся разъяснительные беседы по действию на случай подтопления. Для исключения мародёрства выставлены посты УВД города Семей.
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