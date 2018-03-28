В ВКО может быть объявлен режим ЧС регионального масштаба - Ильин

В двух районах Восточно-Казахстанской области – Катон-Карагайском и Зыряновском ожидается вторая волна паводков. Причем, сложную обстановку ожидают в последнем, сообщает в среду пресс-служба департамента по ЧС региона со ссылкой на вице-министра внутренних дел Юрия Ильина. Сейчас он находится на месте паводков. Он также сообщил, что аким области Даниал Ахметов написал в правительство ходатайство с просьбой объявить режим ЧС регионального масштаба.

«Аким ВКО написал ходатайство об объявлении. Сейчас обращение (о том, чтобы объявить в области режим ЧС регионального масштаба - V) рассматривается в правительстве», - цитирует пресс-служба Ильина.

По сообщению ДЧС, в рамках рабочей поездки по региону Ильин сообщил, что «по прогнозу сложная обстановка назревает в Зыряновском районе».

«В результате промерзания грунта формируются склоновые стоки. Излишки влаги почва не успевает впитывать, поэтому вода может подойти к населённым пунктам. Вторая волна паводков ожидается в Зыряновском и Катон-Карагайском районах. В Зыряновском районе процессы начались, сейчас все зависит от температурного фона и осадков», - заявил Ильин.

В целом, по его словам, в некоторых районах вода пошла на спад, в частности, в Глубоковском и Шемонаихинском районах. В общей сложности остаются подтоплены 205 домов.

«Наша основная задача не допустить гибели людей. Оповещение и эвакуация, отгон скота в безопасное место. После спада воды, начнется откачка. После этого по поручению акима начнет работу комиссия для оценки экономического ущерба. В дальнейшем будут приниматься решения для выделения финансовых средств, компенсации пострадавшим», - подчеркнул он.

Рассказал Ильин и о нехватке спецтехники, причем, не только в регионе, но и по всей стране.

«Ситуация сложная с обеспечением. И это касается в целом всей республики. Для обеспечения безопасности по республике не хватает 140 пожарных частей, нехватка техники порядка 45%, а если говорить про мотопомпы и прочее оснащение, то от 35 до70 %. Сейчас по поручению премьер-министра мы готовим письмо по всем нормам положенности на вооружение всего снаряжения и обмундирования. А какая будет выделенная сумма - решит правительство», - констатировал замминистра.