В Алматы отремонтируют 157 улиц и демонтируют 15,7 км трамвайных путей

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел расширенное совещание по вопросам предстоящего ремонта улично-дорожной сети города с участием всех подрядных организаций города. Ремонт дорог завершится в ноябре 2018 года. В городе запланирован ремонт 157 улиц, а также демонтаж трамвайных путей протяженностью 15,7 км на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова, сообщает пресс-служба акимата.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максута Исахова, все работы завершатся в ноябре 2018 года, а полная замена бордюров будет произведена только на 24 улицах и частичная замена на 43% улиц.

«Мы развиваем Алматы по принципу «Город - комфортный для людей», соответственно при выполнении работ необходимо создавать как можно меньше неудобств и не растягивать сроки. В прошлом году была проведена большая работа по ремонту дорог, замене теплотрасс, преобразованию центра, но в процессе был также выявлен ряд недостатков, особенно в плане тайм-менеджмента. В представленном плане на текущий год у некоторых подрядчиков всего 5 км дорог, которые они должны отремонтировать до ноября. Кому нужен ровный асфальт перед самой зимой?», - цитирует градоначальника пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, аким города Бауыржан Байбек поручил при ремонте дорог обустраивать только продольные парковочные карманы. Также он заявил, что работу нужно «продумывать», «чтобы потом не переделывать по несколько раз».

«Необходимо разъяснять, какие работы ведутся и когда завершатся. Выставлять стенды со всей информацией, вплоть до контактных номеров руководителей компаний. На информационных ресурсах должны быть графики работ», - добавил он.

По итогам совещания Бауыржан Байбек поручил управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог в недельный срок разработать план, где будут отражены конкретные сроки, необходимые для того или иного вида работ и согласно которой будет отслеживаться каждая подрядная организация. Оптимизированный график работ должен быть представлен на следующем совещании. Аналогичное поручение было дано управлению энергетики и коммунального хозяйства города.