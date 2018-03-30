Tesla объявила об отзыве 123 тысяч автомобилей Model S

Производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 123 тысяч седанов Model S, выпущенных до апреля 2016 года. Решение связано с возможной неисправностью гидроусилителей руля, сообщают Ведомости .

Компания решила устранить риски, связанные с возможной коррозией болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые используются в ряде стран как антигололедный реагент. При использовании дорожными службами поваренной соли таких проблем не возникает.

Tesla подчеркивает, что отзыву не предшествовали какие-либо несчастные случаи или травмы, связанные с проблемой. Даже при поломке водитель сохранил бы управление автомобилем, но испытал бы при этом некоторые неудобства. На устранение проблемы в сервисных центрах может уйти не более часа, сообщила компания.