У машин возможны проблемы с гидроусилителем руля
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Tesla объявила об отзыве 123 тысяч автомобилей Model S
Фото с сайта geektimes.ru

Производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 123 тысяч седанов Model S, выпущенных до апреля 2016 года. Решение связано с возможной неисправностью гидроусилителей руля, сообщают Ведомости.

Компания решила устранить риски, связанные с возможной коррозией болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые используются в ряде стран как антигололедный реагент. При использовании дорожными службами поваренной соли таких проблем не возникает.

Tesla подчеркивает, что отзыву не предшествовали какие-либо несчастные случаи или травмы, связанные с проблемой. Даже при поломке водитель сохранил бы управление автомобилем, но испытал бы при этом некоторые неудобства. На устранение проблемы в сервисных центрах может уйти не более часа, сообщила компания.

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