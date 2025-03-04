Во все поликлиники Алматы Face ID внедрят до конца года

В 70% поликлиник Алматы уже запущена система идентификации пациентов с использованием технологии Face ID, чтобы исключить приписки, повысить прозрачность медицинского учеета и упростить процесс приема у врача, сообщила пресс-служба акимата города.

«Использование Face ID позволит обеспечить точную идентификацию пациентов, что особенно важно при выписке рецептов, назначении лечения и ведении медицинской документации», - отметила руководитель управления общественного здравоохранения города Асия Аканова,

К концу года эта система будет внедрена во все городские поликлиники.

Кроме того, пациенты могут подтвердить свой визит шестизначным кодом через сервис цифровых документов.