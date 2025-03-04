Во все поликлиники Алматы Face ID внедрят до конца года

Это нововведение позволит исключить приписки
В 70% поликлиник Алматы уже запущена система идентификации пациентов с использованием технологии Face ID, чтобы исключить приписки, повысить прозрачность медицинского учеета и упростить процесс приема у врача, сообщила пресс-служба акимата города.
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