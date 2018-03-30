​МВД предлагает открывать детские центры в ТРЦ только на первых этажах

МВД намерено ужесточить требования к строительству новых торгово-развлекательных центров. В скором будущем места, где наблюдается наибольшее скопление детей, могут быть перенесены на первые этажи, сообщил начальник отдела управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности КЧС МВД Рамазан Бейсенгазинов.

«Что касается расположения кинотеатров, так называемых детских развлекательных зон, фудкортов, мы этот вопрос будем (обсуждать - V). На сегодняшний день все эти требования у нас регламентируются государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства. То есть мероприятия по расположению тех или иных зон на первом, втором или других этажах, все это закладывается на стадии проектирования», - пояснил Бейсенгазинов во время брифинга.

Он подчеркнул, что учитывая те тяжкие последствия, которые произошли в Кемерово, МВД инициировали предложения в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства о сформировании рабочей группы, в которую должны войти представители государственных и общественных организаций, ассоциации проектировщиков, застройщиков и научный потенциал и ужесточить требования именно к ТРЦ.

«Будем инициировать вопросы о переносе норм, требований по снижению этажа, в том числе этажа (для размещения кинотеатров и детских центров – V). Данная норма у нас существует на сегодняшний день по образовательным учреждениям. У нас начальные классы допускается размещать не выше третьего этажа. И с учетом по аналогии с этим требованием, будем выделять конкретно вот эти многофункциональные здания в отдельную категорию. Эта будет норма действовать на строительство и проектирование», - подчеркнул начальник отдела.