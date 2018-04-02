Высокие цены на авиакеросин в Казахстане мешают развитию гражданской авиации – представитель ИАТА

Высокие цены на авиакеросин являются серьезным препятствием для международных авиакомпаний открывать новые рейсы из Астаны. Более того, с рынка уходят те, кто уже начал работать, заявил в понедельник журналистам в ходе презентации самолета новейшего поколения «Боинг 737 MAX 8» представитель международной ассоциации авиаперевозчиков (ИАТА) Джордан Карамалаков. В этой связи он выразил надежду на то, что правительство Казахстана в ближайшее время примет соответствующее решение о снижении цен на топливо.

«Высокие цена на керосин отталкивают иностранных перевозчиков от того, чтобы запускать рейсы из Астаны. Авиакомпании уходят с рынка, всем это известно», - сказал Карамалаков.

Он напомнил, что ИАТА совместно с казахстанскими авиакомпаниями неоднократно писали письма в госорганы, в котором просили вопрос «регулировать и решать».

«Некрасиво и неправильно – это вредно для авиации Казахстана заправляться на 40% дороже, чем есть нормальные цены, которые существуют не только в Европе, но и в Российской Федерации. И когда мы видим, что разница в Казахстане, Западной Европе и Казахстане - 40%, возникает вопрос – куда уходят деньги и для чего это необходимо. Мы не говорим, что цены должны быть одинаковые, но они должны быть обоснованные», - заявил представитель международной ассоциации авиаперевозчиков.

По его словам, обоснование цен делается просто. Есть международно признанная формула, которая закреплена, в том числе, в законодательстве России, «когда цена на топливо формируется на основании биржевых цен, которые публикуются. В Казахстане они опубликованы, плюс себестоимость поставки, хранения и транспортировки, плюс прибыль организации, которая осуществляет поставки этого топлива».

«Правительство принимает меры, - отметил Карамалаков. - Мы убеждены, что кабинет (министров - V) рассматривает этот вопрос очень серьезно. Я думаю, что скоро будет соответствующее решение. Поскольку мы видим, что это не помогает развитию гражданской авиации».