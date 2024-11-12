Контролировать цены на иностранные лекарства Минздрав Казахстана сможет с 2025 года

Министерство здравоохранения планирует к концу 2024 года завершить интеграцию информационных систем с министерством финансов, что позволит видеть цены на импортные лекарства и регулировать их внутри страны. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова.

«Для регулирования цен импортных лекарств министерством проводится интеграция с информационной системой “Кеден” и налоговой службы комитета госдоходов министерства финансов. Ожидаем, что до конца текущего года завершим работу», - сказала Альназарова.

Она добавила, что если интеграция завершится полностью в начале 2025 года, то Минздрав сможет «видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан».

«Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны», - сказала министр здравоохранения.

Она уточнила, что сегодня в Казахстане действует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарственные средства, еще часть приказов анализируют и пересматривают.

«Среди них есть те издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства: маркетинговые – на 30%, логистические – до 15%. Планируется проведение оптимизации. На сегодня приказ проходит согласование с соответствующими госорганами, ожидаем, что до конца года он будет подписан», - добавила она.

Кроме того, напомнила Альназарова, 20 августа был подписан приказ, согласно которому разница в цене между дженериками и оригинальными препаратами должна быть не более 30%. Однако это касается лекарств, которые закупаются государством.