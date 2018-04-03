Минфин рассмотрит данный вопрос «неотложно»
​4,3 млрд тенге необходимо МВД, чтобы обеспечить техникой спасателей – Касымов
Фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Для обеспечения спасателей всей необходимой техникой министерству внутренних дел необходимо финансировние в размере 4,3 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Калмуханбет Касымов. На сегодняшний день оснащенность чрезвычайных служб составляет всего 30%.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев – премьер-министр – V), в соответствии с вашим поручением вчера под председательством первого вице-премьера Аскара Мамина проведено совещание по вопросу материально-технического оснащения подразделений гражданской защиты. Данный вопрос в течение ряда лет не решается из-за отсутствия денежных средств. В настоящее время оснащенность не превышает 30%. Среди регионов слабая работа по выделению финансовых средств отмечается в городе Астане, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. На сегодня в приоритетном порядке нам необходимо приобрести технические ресурсы на сумму 4,3 млрд тенге. Соответствующие расчеты и обоснования подготовлены», – заявил Касымов.
В свою очередь премьер-министр заверил, что со стороны правительства будет оказана «вся соответствующая помощь» и будут выделены «дополнительные средства».
«Два миллиарда тенге областью (Восточным Казахстаном – V) запрошено. Бахыт Турлыханович (Султанов – министр финансов – V), прошу неотложно принять данное решение. В целом по республике вся сложная обстановка на вашем контроле, Аскар Узакпаевич (Мамин)», – поручил Сагинтаев.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
«Вас же никто по рукам не бьет», — Абаев о свободе слова в Казахстане
Новости
«Мы попросили максимальной прозрачности следственных мероприятий», — Абаев об обысках в Ratel и Forbes Kazakhstan
Новости
​Касымов прокомментировал обыски в квартире покойного журналиста Геннадия Бендицкого
Loading...
Просматриваемые
Новости
Детский омбудсмен предлагает оградить детдома Казахстана от посещения общественников
Новости
Задержан глава Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов
Новости
В Талдыкоргане военнослужащий застрелил сослуживца
Новости
Депутаты обеспокоены сделкой между «Казахтелекомом» и Kcell
Новости
В редакциях журнала Forbes Kazakhstan и портала Ratel.kz идут обыски
Новости
Жители Алматы просят акимат пересмотреть план реконструкции парка «Южный»