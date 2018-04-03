​4,3 млрд тенге необходимо МВД, чтобы обеспечить техникой спасателей – Касымов

Для обеспечения спасателей всей необходимой техникой министерству внутренних дел необходимо финансировние в размере 4,3 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Калмуханбет Касымов. На сегодняшний день оснащенность чрезвычайных служб составляет всего 30%.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев – премьер-министр – V), в соответствии с вашим поручением вчера под председательством первого вице-премьера Аскара Мамина проведено совещание по вопросу материально-технического оснащения подразделений гражданской защиты. Данный вопрос в течение ряда лет не решается из-за отсутствия денежных средств. В настоящее время оснащенность не превышает 30%. Среди регионов слабая работа по выделению финансовых средств отмечается в городе Астане, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. На сегодня в приоритетном порядке нам необходимо приобрести технические ресурсы на сумму 4,3 млрд тенге. Соответствующие расчеты и обоснования подготовлены», – заявил Касымов.

В свою очередь премьер-министр заверил, что со стороны правительства будет оказана «вся соответствующая помощь» и будут выделены «дополнительные средства».

«Два миллиарда тенге областью (Восточным Казахстаном – V) запрошено. Бахыт Турлыханович (Султанов – министр финансов – V), прошу неотложно принять данное решение. В целом по республике вся сложная обстановка на вашем контроле, Аскар Узакпаевич (Мамин)», – поручил Сагинтаев.