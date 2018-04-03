Они приехали спасать местных жителей, но в итоге местным жителям пришлось спасать их
​В ВКО местные жители спасли чиновниц во время паводка
Фото Тамары Вааль

Автомобиль, в котором находились госслужащие, приехавшие на эвакуацию местных жителей в село Малеевск, смыло паводковым потоком. Местные жители спасли четверых человек из тонущей машины, пишет информагентство «Спутник.Казахстан» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля. В машине находились четыре человека: заместительница акима Зыряновского района Жанна Аскарова, главная специалистка акимата Малеевского сельского округа Наталья Зайцева, заместительница директора малеевской школы Айгуль Башаева, а также водитель Александр Хабаров. Поток воды унес автомобиль с дороги, ее протащило несколько десятков метров. Жители села, которым приехали помогать госслужащие, поспешили на помощь:

«В тот момент, когда вода стала заливать салон, мы на самом деле думали о худшем, но старались не паниковать. К счастью, все обошлось. Благодарны местным жителям, бросившимся нас спасать. Не ехать по залитой дороге мы не могли, нам сказали, что в одном из домов остались люди. Думали в тот момент не о своей безопасности, а о том, что пострадавшим нужна наша поддержка», – приводит агентство слова Аскаровой.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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