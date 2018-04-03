Он увеличился незначительно по сравнению с февралем 2018 года
​Прожиточный минимум в марте составил 26 196 тенге
Фото Жанары Каримовой

Величина прожиточного минимума в марте 2018 года увеличилась на 0,7% в сравнении с мартом 2017 года. Она составила 26 196 тенге, 19,8% этой суммы приходится на приобретение мяса и рыбы, сообщает пресс-служба министерства нацэкономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, мартом 2017 года – на 16,7%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,7%, фруктов и овощей – 10,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,3%, сахара, чая и специй – 2%», – говорится в сообщении.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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