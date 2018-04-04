В Кызылординской области также прогнозируется град
  • 173
Синоптики предупреждают об усилении ветра на юге Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Казгидромет распространил штормовое предупреждение для четырех регионов Казахстана.

Так, в Кызылординской области в среду ожидается град и в ближайшие трое суток возможны грозы. В Южно-Казахстанской и Жамбылской областях синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в ближайшую ночь возможны порывы до 28 метров в секунду.

В Мангистауской области в среду ожидается ливень и гроза, предупреждают синоптики.

Ранее Казгидромет сообщал, что 4-5 апреля под влиянием антициклона в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха - в северных и восточных областях днем воздух может прогреться до +13 градусов, в южных - до +28 градусов. На западе ожидаются местами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер и небольшое понижение температуры.

Свежее из этой рубрики
Из-за реконструкции газопровода в Алматы будет частично перекрыт проспект Алтынсарина
Новости
Суд отказал в апелляции по иску к Мининформации об отказе предоставлять данные о получателях госинформзаказа
Новости
Пожар в общежитии в Атырауской области произошел по вине работодателя – Минтруда
Loading...
Просматриваемые
Новости
Детский омбудсмен предлагает оградить детдома Казахстана от посещения общественников
Новости
Задержан глава Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов
Новости
В Талдыкоргане военнослужащий застрелил сослуживца
Новости
Депутаты обеспокоены сделкой между «Казахтелекомом» и Kcell
Новости
В редакциях журнала Forbes Kazakhstan и портала Ratel.kz идут обыски
Новости
​Россия объявила о высылке первых европейских дипломатов