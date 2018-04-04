Синоптики предупреждают об усилении ветра на юге Казахстана

Так, в Кызылординской области в среду ожидается град и в ближайшие трое суток возможны грозы. В Южно-Казахстанской и Жамбылской областях синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в ближайшую ночь возможны порывы до 28 метров в секунду.

В Мангистауской области в среду ожидается ливень и гроза, предупреждают синоптики.

Ранее Казгидромет сообщал, что 4-5 апреля под влиянием антициклона в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха - в северных и восточных областях днем воздух может прогреться до +13 градусов, в южных - до +28 градусов. На западе ожидаются местами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер и небольшое понижение температуры.