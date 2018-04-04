Почти 400 человек продолжают ликвидировать последствия паводка в Зыряновском районе ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжается ликвидация последствий паводка, основные работы проводятся в Зыряновском районе, сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.

В Зыряновском районе почти 400 человек – спасатели, полицейские, сотрудники районного акимата и коммунальных служб – осуществляют работу по возведению награждений, строительства защитных насыпей, дамб, для откачки воды задействовано порядка 70 мотопомп и 111 единиц техники, говорится в сообщении.

К этому моменту в районе остаются подтопленными 135 домов: 50 - в поселке Зубовск, 80 – в городе Зыряновск, 5 - в поселке Малеевск.

Больше половины эвакуированного населения вернулись в свои дома. 86 человек остаются в пунктах эвакуации, еще 305 человек - у родственников, информирует КЧС.