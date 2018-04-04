Генпрокуратура нашла в швейцарском банке средства, выведенные фигурантом «хоргосского дела»

Генеральная прокуратура установила, что один из фигурантов «хоргосского дела» хранил в швейцарском банке Rothschild Bank Zurich денежные средства в размере $1,3 млн. Ведомство через суд добивается их конфискации.

«Деньги принадлежат Абдралиеву М., который с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по «Хоргоскому делу» Жакаеву Т., Абдрахманову И. и Курманалиеву Б. В этой связи прокурором возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском банке денежных средств», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По ее данным, 29 марта Алмалинский районный суд Алматы удовлетворил ходатайство прокурора.

Кроме того, в рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО «КТ «ТАТ Кредит» изъяты $762 тыс. и 915 тыс. тенге, принадлежащие Абдралиеву.

«Для конфискации этих денежных средств, прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд», - указано в пресс-релизе.

В апреле 2011 года сотрудниками агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью был проведен ряд мероприятий на таможенных постах «Хоргос», «Калжат», ЦТО «Алатау». В ходе операций были изъяты документы, в том числе архив. Тогда же было начато уголовное расследование. Сотрудники таможенных постов подозревались в организациях преступных групп и экономических преступлениях.

В апреле 2013 года официальные обвинения предъявили 45 подозреваемым, в том числе руководящим сотрудникам таможни. Главное судебное разбирательство началось 20 июня 2013 года.

Лидеры организованной преступной группировки (ОПГ), действовавшей на расположенном на казахстанско-китайской границе таможенном посту «Хоргос», Талгат Кайрбаев и Бахыт Отарбаев, были осуждены на 16 и 13 лет колонии строгого режима соответственно. Бывший начальник таможенного поста «Хоргос» Бахытжан Айдаров приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бывший начальник департамента таможенного контроля по Алматинской области Курманбек Артыкбаев получил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Бывший заместитель главы департамента КНБ по Акмолинской области Бахытбек Курманалиев приговорен судом к 16 годам лишения свободы. Еще два высокопоставленных сотрудника КНБ Талгат Жакаев и Ирлан Абдрахманов получили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждый. Возглавлявший таможенный пост «Калжат» Миндулла Умбеткалиев приговорен к 9 годам лишения свободы, экс-начальник таможенного поста «Алатау-ЦТО» Михаил Войтович получил наказание в виде 8 лет лишения свободы.