Казахстан приостановил действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая

Правительство Казахстана определило меры реагирования на вспышку коронавируса нового типа в Китае, среди них – приостановка действия 72-часового безвизового режиме для пассажиров из Китая, приостановка работы центра «Хоргос» и контроль за прибывающими из Китая.

В воскресенье премьер-министр Аскар Мамин провел совещание, на которому обсуждались меры по «недопущению распространения вируса», сообщила пресс-служба правительства.

Премьер поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из Китая, обеспечить готовность медицинских учреждений «к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации».

Кроме того, поручено ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также «рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях».

Правительство приняло решение приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров из Китая, говорится в сообщении.

Также решено временно приостановить работу казахстанской части международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Премьер поручил активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории Китая «в целях оказания им консульской и иной помощи». При этом в случае необходимости «обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан Казахстана, находящихся в городе Ухань», решило правительство.

Правительство создает межведомственную комиссию под председательством вице-премьер Бердыбека Сапарбаева, которой «поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане».

По данным МИД Казахстана, в Ухане учится 230 казахстанских студентов, сейчас в городе находится 98 из них, остальные уехали на каникулы домой. Накануне об эвакуации своих дипломатов из Уханя объявили США и Франция.

К этому моменту в Китае зарегистрировано свыше 2 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, 56 человек скончались. Случаи заболевания зарегистрированы также в двух десятках других стран.

Ученые из Китая и США работают над вакцинами от нового коронавируса, рассчитывая приступить к их испытанию в течение нескольких месяцев.