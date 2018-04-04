Союз журналистов просит Генпрокуратуру и Верховный суд дать оценку действиям правоохранителей в отношении Ratel.kz и Forbes Kazakhstan

Союз журналистов Казахстана выступил с обращением, в котором призывает госорганы дать правовую оценку действиям правоохранительных органов в отношении редакций и журналистов изданий Ratel.kz и Forbes Kazakhstan.

«Несоразмерность действий названных сотрудников прокуратуры и судебной системы и инкриминируемых журналистам деяний привела к вопиющему нарушению как Основного закона страны, так и обязательств Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах, вызвала в обществе много вопросов и сомнений. В настоящее время подготовлена жалоба "Ratel.kz" в Комитет по правам человека ООН на необоснованные и разорительные решения национальных судебных органов по гражданскому спору З. Какимжанова с журналистами "Ratel.kz" и "Forbes.kz", - говорится в обращении, направленном генеральному прокурору, председателю Верховного суда, председателю мажилиса и министру информации и коммуникаций.

Союз считает, что действиями в отношении портала Ratel.kz были нарушены «конституционные права граждан на свободное получение и распространение информации».

На минувшей неделе суд по ходатайству прокурора запретил работу портала, а главному редактору Марату Асипову запретил делать любые публикации под этим наименованием.

«Основания для такого иска ни руководству СМИ, ни широкой общественности неизвестны, однако доменные имена ratel.kz, balborsyk.kz и wildratel.com были моментально заблокированы», - указывается в обращении Союза журналистов.

«Просим вас дать правовую оценку действиям силовых и судебных структур в отношении изданий "Ratel.kz" и "Forbes.kz", защитить журналистов от необоснованных обвинений и восстановить законное право общества на получение информации из этих СМИ», - отмечает объединение.

Между тем полиция Алматы в среду уточнила статус журналистов, проходящих по делу о распространении заведомо ложной информации, заведенного по заявления предпринимателя Зейнуллы Какимжанова.

ДВД Алматы продолжает следственные действия в отношении ряда сотрудников редакций Ratel.kz и Forbes Kazakhstan. В ведомстве напомнили, что после заявления был проведен обыск в редакциях и по местам жительства фигурантов, пишет агентство Sputnik Kazakhstan.

«Также проведены допросы фигурантов дела, которые после окончания следственных мероприятий департаментом внутренних дел города Алматы не задерживались. Никакие аресты по данному делу не проводились. На сегодняшний день фигуранты дела имеют статус свидетелей, имеющих право на защиту», — приводит агентство сообщение полиции.

В ДВД также отметили, что все мероприятия «проводятся в строгом соблюдении требований законодательства и прав граждан».

Обыски в редакциях изданий прошли в понедельник, четверо журналистов были после этого допрошены в полиции.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя Forbes Kazakhstan и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.