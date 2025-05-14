В Алматы семья 22-летней девушки, выпавшей из окна, требует переквалификации дела на «убийство» и «пытки»

В Алматы 20 июля 2024 года погибли 22-летняя студентка Акнар Гульстан. По версии следствия, она выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса. Однако ее мать, Гульстан Камит, утверждает, что дочь была выброшена из окна и подвергалась пыткам перед смертью. Семья девушки требует переквалификации дела с «доведения до самоубийства» на статьи «убийство» и «пытки» и привлечения к ответственности виновных.

14 мая на пресс-конференции в Бюро по правам человека Гульстан Камит рассказала, что в ночь гибели дочери, в 2:30, на WhatsApp поступил звонок с номера Акнар Гульстан. Однако трубку взяла другая пьяная девушка и не дала поговорить с дочерью. После этого родственники Акнар пытались ей дозвониться, но никто не отвечал.

«Позже на телефон ее тети пришло голосовое сообщение от другой девушки, где говорилось: "Эту девушку душат, она кричит, вырывают ей волосы, убивают". В тот момент я находилась в Китае. Я сразу позвонила братьям и попросила срочно найти ее. Но когда на следующий день я приехала в 12-ю больницу Алматы, моя дочь умерла за полчаса до их прихода», - рассказала Камит.

В Бостандыкском районном отделе полиции матери заявили, что ее дочь сама выпала из окна. Однако, по словам Гульстан Камит, в момент гибели в квартире вместе с Акнар находились как минимум еще две девушки. Их статус в деле был определен как «свидетели с правом на защиту».

Но когда родственники погибшей Акнар Гульстан е забрали тело из морга и омывали ее, то обнаружили на теле следы пыток.

«На ее указательном пальце ноготь был вырван с корнем. На трех пальцах были сломанные ногти. На запястье были следы от укусов, на шее царапины и следы удушения. В левый бок, похоже, ударили ногой. Одна из женщин, кто ее омывала, рассказала, что у нее был искривлен нос, рука безвольно свисала, как будто ее выкрутили и сломали. У нее были длинные волосы, но во время омовения волосы начали пучками вырываться и выпадать», - рассказала мать.

Гульстан Камит сфотографировала все следы пыток и передала снимки в полицию, но там ей сказали ожидать результатов медицинской экспертизы. В итоге экспертиза показала лишь одну царапину на шее.

«На месте гибели полиция не проводила должного осмотра. Она же туда не пошла только в пижаме. Они не нашли ее одежды, вещей, сумки, кошелька. Я спросила у следователя: "Вы сделали экспертизу тем девушкам, которые находились вместе с ней?" На что мне ответили: "Нет, девушки были пьяны, с них невозможно было взять показания". Когда я 24 июля пришла на место происшествия, там уже шла уборка. Протокол осмотра места происшествия не был составлен. Когда я зашла в квартиру, то в мусорном ведре в туалете увидела пучок вырванных волос. У тех двух девушек были светлые волосы, а у моей дочери черные», - говорит мать погибшей.

Через 40 дней после трагической гибели Акнар Гульстан ее семье был возвращен мобильный телефон, изъятый в ходе следствия. Мать девушки обнаружила на устройстве видео, на котором ее дочь кричит, а кто-то ее пытает.

По словам юриста Инги Иманбай, уголовное дело по факту смерти девушки возбуждено только по статье «Доведение до самоубийства». Также, согласно постановлению прокуратуры Алматы от 24 октября 2024 года, должна была быть изменена мера пресечения на содержание под стражей в отношении двух девушек, находившихся на месте событий в тот день. Однако они до сих пор остаются на свободе. По словам матери, одна из них во время следствия свободно ездила в Китай.

«Я хотела указать на некомпетентность следственных органов, что до сих пор дело ведется только по одной статье, при таких доказательствах (…). И, самое главное, девушки, которые были рядом, все еще на свободе. Почему постановление прокуратуры не выполнено? Чем занимается Генпрокуратура? На видео есть кадры, что девушку душат», - заявила Иманбай.

Кроме того, Гульстан Камит сообщила, что по делу до сих пор не были допрошены очевидцы, а также не изъяты видеозаписи с камер наблюдения ближайших зданий. Между тем в момент падения девушки из окна рядом находились люди, которые слышали крики из квартиры и позже рассказали, что она упала в неестественной, скрученной позе. Родные Акнар Гульстан самостоятельно собрали видеоматериалы с камер наблюдения, установленных на соседних магазинах и зданиях.

По словам матери, она также нашла на телефоне дочери чат в WeChat, созданный за несколько дней до гибели, где те две девушки пригласили ее в квартиру, чтобы она показала одежду, которую Акнар заказывала онлайн из Гуанчжоу. Девушка занималась онлайн-продажей одежды.

«Моя дочь училась в университете KIMEP, те девушки тоже учились там. С одной из них моя дочь жила в общежитии на первых курсах. О них я ничего не знаю. Моя дочь хорошо училась, знала пять языков, занималась бизнесом, работала переводчиком в крупных компаниях. С этими девушками у нее не было общего бизнеса», - вспоминает она.

Адвокат и семья погибшей также настаивают на переквалификации уголовного дела на «Убийство» и необходимости расследования по статье «Пытки».