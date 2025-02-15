Прокуратура опротестовала оправдательный приговор обвинявшимся в пытках в колонии Атбасара

Ранее к этому призвали и правозащитники
Прокуратура Акмолинской области не согласилась с оправдательным приговором группе сотрудников колонии в Атбасаре, обвинявшимся в пытках, и опротестовала его, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в субботу.
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