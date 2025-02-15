Прокуратура опротестовала оправдательный приговор обвинявшимся в пытках в колонии Атбасара

Прокуратура Акмолинской области не согласилась с оправдательным приговором группе сотрудников колонии в Атбасаре, обвинявшимся в пытках, и опротестовала его, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в субботу.

12 бывших сотрудников колонии, трое из которых во время следствия и суда были под стражей, 12 февраля были оправданы судом присяжных. Накануне прокуратура подала апелляцию на приговор, отметили в надзорном ведомстве.

Жестокие пытки группы заключенных попали на видео и стали достоянием общественности в августе 2023 года. Среди тех, кого пытали в колонии – политический активист Тимур Данебаев. После оправдательного приговора обвинявшимся в пытках он объявил, что начинает голодовку.

Коалиция НПО против пыток ранее призвала прокуратуру опротестовать приговор, посчитав, что он нарушает провозглашенную Казахстаном нулевую терпимость к пыткам, о которой многократно заявляли власти страны.