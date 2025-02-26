Суд отклонил апелляцию по иску к Миннауки из-за ситуации с грантами для абитуриентов

В среду вечером судебная коллегия по административным делам суда Астаны отклонила апелляционную жалобу Медины Майсар к министерству науки и высшего образования из-за ситуации с грантами для абитуриентов из пострадавших от паводков регионов.

«Права истца, в результате предоставления грантов для абитуриентов из регионов, где был объявлен режим ЧС, не нарушены. Совокупность указанных обстоятельств дала достаточные правовые основания для отказа», — посчитали в судебной коллегии.

Во время рассмотрения апелляционный жалобы представительница истца Халида Ажигулова заявила, что судом первой инстанции была допущена ошибка в анализе приказов о предоставлении грантов для абитуриентов из пострадавших от паводков регионов. Она утверждает, что суд рассмотрел лишь второй приказ от 27 августа 2024 года, хотя Майсар подала жалобу на первоначальный приказ от 2 августа.

«27 августа ответчик [Миннауки - В.] издал приказ, которым предоставили грант истцу. Несмотря на то, что второй приказ восстановил конституционное право истца, факт дискриминации по первому приказу так и не был признан ответчиком (...) Она хотела получить моральную компенсацию и извинения от министерства, добивалась признания первого приказа незаконным», — сообщила она.

Майсар добавила, что в этом году также могут быть паводки и она надеется, что выпускники школ этим летом не столкнуться с похожей ситуацией.

«Я эти три недели, до второго приказа, находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. У меня из семьи только мама и сестра, у нас мама не может финансово поддержать меня в образовании. Я не знала, смогу ли я получить высшее образование, поэтому я считаю моральный вред был причинен», — сказала она.

Майсар сообщила, что планирует подавать кассационную жалобу.

Абитуриенты подали иск к министерству науки после того, как не смогли получить государственный грант из-за квот, которые выделили абитуриентам из регионов, пострадавших от паводков. При этом результаты получивших гранты оказались ниже баллов, набранных истцами. Спустя короткое время после подачи иска, абитуриенты, подавшие в суд на Миннауки, получили гранты, которые были распределены дополнительно, в числе них и Медина Майсар.

В декабре прошлого года специализированный межрайонный административный суд Астаны отклонил иск Майсар против министерства науки и высшего образования. Судья решил, что оспариваемый приказ не нарушает «какие-либо права и законные интересы истца», а в действиях истца суд усмотрел «злоупотребления правом».